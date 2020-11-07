Kadın tasarımcılar Mor Çatı'nın 30'uncu yılı için tasarladı: Ezgi Mola, Nurgül Yeşilçay ve Şebnem Bozoklu gibi isimler destek verdi
Kadına yönelik şiddet alanında mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 30’uncu yılı için bir araya gelen on kadın tasarımcı on farklı tişört tasarladı. Ezgi Mola, İrem Sak, Nurgül Yeşilçay ve Şebnem Bozoklu ünlü isimler ise tasarımların tanıtımına destek olmak için tişörtleri giydi.
Mor Çatı’nın 30’uncu yılında Mor Çatı gönüllüsü Deniz Marşan’ın çağrısıyla on kadın tasarımcı bir araya geldi.
Tasarımcılar Ayşe Deniz Yeğin, Deniz Marşan (Direct Message), Dilara Fındıkoğlu, Eda Güngör (Museum of Fine Clothing), Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Özlem Ahıakın, Simay Bülbül, Şansım Adalı (Sudi Etuz) ve Zeynep Tosun, Mor Çatı ile dayanışma kurmak ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olmak için on farklı tişört üretti.
Başak Dizer, Cansu Tosun, Cemre Ebuzziya, Didem Soydan, Dilan Deniz, Ezgi Mola, İrem Sak, Meriç Aral, Nurgül Yeşilçay ve Şebnem Bozoklu, tasarımların tanıtımına destek olmak için tişörtleri giydi.
Mor Çatı için Elle dergisi yayın direktörü Zeynep Üner’in fotoğrafladığı tişörtler Mor Çatı’nın web sitesi, Hepsiburada ve Morhipo üzerinden satışa sunulacak.
'DAYANIŞMA AĞININ BİR PARÇASI OLABİLİRSİNİZ'
Mor Çatı, 30’uncu yılında şu mesajı paylaştı:
"30 yıldır kadına yönelik şiddete karşı yürüttüğü mücadeleyi ve Mor Çatı dostlarının dayanışması sayesinde kurduğu kadın dayanışma ağını güçlendirmek için sizlerin de desteğine ihtiyaç duyuyor.
Mor Çatı ürünlerini alarak veya Mor Çatı’ya düzenli destek olarak siz de bu dayanışma ağının bir parçası olabilir, kadınların ve çocukların şiddetten uzak hayatlar kurmalarına katkı sunabilirsiniz."
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