'Kadın üniversitelerine' tepki gösteren Öğrenci Sendikası'na okul müdüründen küfür
Öğrenci Sendikası adlı sosyal medya hesabının 'kadın üniversitelerine' verdiği tepkiye Adana'da MEB'e bağlı Gülçocuk Anaokulu müdürü Ali Şimşek küfür etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2019’da, Japonya ziyaretinde gördüğü ve Türkiye’ye döndüğünde YÖK Başkanı Yekta Saraç’a “Çalışmanı buna göre yap” talimatını verdiği kadın üniversiteleri, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na eklendi. Kararın ardından konuya ilişkin birçok tepki gelmeye başladı.
Öğrenci Sendikası'nın, "Erdoğan’ın talimatıyla 2021’de kadın üniversitelerinin kurulacağı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kadınları akademiden ve sosyal hayattan izole edecek kadın üniversiteleri eşitlik ilkesine aykırıdır. İzolasyon değil eşitlik istiyoruz!" paylaşımının altına Adana'da MEB'e bağlı Gülçocuk Anaokulu müdürü Ali Şimşek, "Hassas....ktr ordan" diyerek hakarette bulundu.
Öğrenci Sendikası daha sonra Ali Şimşek'in küfürünün olduğu bir paylaşım yaparak, "İşte Türkiye'de eğitimin geldiği nokta... Adana'da MEB'e bağlı Gülçocuk Anaokulu müdürü kadın üniversiteleri ile ilgili paylaşımımızda bize, öğrencilere küfür etti. Biz şaşırmadık, siz de şaşırmayın" dedi.
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