‘Kadın Yok Savaşın Yüzünde’
2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Svetlana Aleksiyeviç’in ilk yapıtı Kadın Yok Savaşın Yüzünde, II. Dünya Savaşı’nın kadınlar ‘‘cephesinde’’ nasıl yaşandığını belgeleyen güçlü bir sözlü tarih çalışması. Aleksiyeviç, tarihin en kanlı savaşını vererek faşizmin yenilgiye uğratılmasında büyük pay sahibi olan ve bu uğurda en az yirmi milyon insanını kaybeden SSCB’de; kadınların - kadın piyadelerin, sıhhiyecilerin, keskin nişancıların, çamaşırcıların, kadın cerrahların, pilotların, keşif erlerinin, partizanların - Nazi işgalini nasıl göğüslediklerini, böylesi bir savaşta kadın olmanın zorluklarını nasıl deneyimlediklerini ülkenin dört bir yanından tanıklıklarla belgeliyor.
İsveç Akademisi, 2015 yılında Svetlana Aleksiyeviç’e Nobel Ödülü verdiğinde yazarın “yeni bir edebi tür” yarattığını belirtmiş, eserlerini de “duyguların ve ruhun bir tarihi” sözcükleriyle betimlemişti.
Aleksiyeviç uzun
bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün
dokümanter tarzıyla, kendilerine nadiren konuşma fırsatı verilen, yaşantıları
da çoğu zaman ülkenin resmi tarihine karışarak yitip giden sokaktaki insanların
hikâyelerini kayıt altına alıyor.
Kadın
Yok Savaşın Yüzünde’de Aleksiyeviç; tarihin en kanlı savaşını vererek
faşizmin yenilgiye uğratılmasında büyük pay sahibi olan ve bu uğurda en az
yirmi milyon insanını kaybeden SSCB’de, kadınların - kadın piyadelerin, sıhhiyecilerin,
keskin nişancıların, çamaşırcıların, kadın cerrahların, pilotların, keşif
erlerinin, partizanların - Nazi işgalini nasıl göğüslediklerini, böylesi bir
savaşta kadın olmanın zorluklarını nasıl deneyimlediklerini Sovyet
ülkesinin dört bir yanından bir araya getirdiği tanıklıklarla belgeliyor.
Ve
unutuluşun girdabından kurtardığı bu hikâyeleri edebi bir toplam halinde
önümüze seriyor.
Kadın
Yok Savaşın Yüzünde / Svetlana Aleksiyeviç / Çeviren: Günay Çetao Kızılırmak /
Epsilon Yayınevi / 404 s.
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