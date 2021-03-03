Kadın Yönetmenler Festivali başladı

03 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Açılışı önceki gün YouTube canlı yayınıyla yapılan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin ilk kısmı 7 Mart’a kadar sürecek. Festival direktörü Gülten Taranç, açılışta 2018’de başlayan etkinliğin dördüncü yılında uluslararası bir festival olarak yapıldığını ve “sığamıyoruz” diyerek bu festivali yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Taranç, kadın sinemacı olmanın zorluklarını paylaşan, kimseyi dışarıda bırakmayan bir yapıyı özlediklerini ve bu yüzden Türkiye’deki kadın sinemacıların sektördeki uluslararası ve ulusal başarılarını öne çıkarmak, dağıtım problemlerini gidermenin en büyük amaçları olduğunu da söyledi. Festivale dair tüm gelişmeler, festivalin sosyal medya hesaplarından ve kadinyonetmenlerfestivali.com.tr'den takip edilebiliyor.