Kadın yönetmenlerden kısa filmler
Kadın kısa film yönetmenlerini, filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde yapılacak.
Dünyada 6.’sı düzenlenen ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede Eylül ayında “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed By Women Turkey” /Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, bu sene ikinci kez seyirciyle buluşuyor.
Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini, filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival, 10-11-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde pandemi koşullarına uygun gösterimlerle gerçekleşecek.
Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenlerin arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan festivalde; Ulusal, Uluslararası , Animasyon ve Genç Bakış kategorilerinde yaklaşık 40 film gösterilecek. Her kategoride seçilecek bir filme en iyi film ödülü verilecek.
Her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin buluştuğu festivale son başvuru tarihi 1 Ağustos 2020. Başvurular FilmFreeway üzerinden kabul ediliyor.
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