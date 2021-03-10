Kadına şiddet bitmiyor! Kocaeli’de şiddete uğrayan bir kadın iki gün boyunca susuz bırakıldı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eşine şiddet uygulayıp 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete uğrayan kadının çocukları tarafından çekilen görüntüsünün sosyal medya paylaşılması sonrasında yurttaşlar tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç isimli şahıs, iddialara göre şiddet uyguladığıeşi Ayten Erbaç’ı bir odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı.
Kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldı ve tepki çekti.
VALİ YAVUZ, ŞAHSIN TUTUKLANDIĞINI DUYURDU
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.
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