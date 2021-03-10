Kadına şiddet bitmiyor! Kocaeli’de şiddete uğrayan bir kadın iki gün boyunca susuz bırakıldı

10 Mart 2021 Çarşamba, 07:43

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç isimli şahıs, iddialara göre şiddet uyguladığıeşi Ayten Erbaç’ı bir odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı.

Kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldı ve tepki çekti.

VALİ YAVUZ, ŞAHSIN TUTUKLANDIĞINI DUYURDU

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.



