Kadına yönelik şiddete dur demek için bir tuş yeter

20 Eylül 2020 Pazar, 07:00

Türkiye'de kadına karşı şiddet gün geçtikçe artıyor. Bu kadınların büyük kısmı ise yaşadıkları bu acı deneyimi kimseyle paylaşmıyor, şiddeti maskelemek zorunda kalıyor. Şiddete maruz kalan kadınlar akıllı telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile anında kolluk kuvvetlerine ulaşıp yardım isteyebiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından geliştirilen “Kırmızı Işık” uygulaması bugüne kadar 340 bini aşkın kadının imdadına yetişti. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Kırmızı Işık’ın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere geliştirilen bir uygulama olduğuna işaret ederek, “6 yıl önce geliştirdiğimiz uygulama Google Play ve Apple Store aracılığıyla ücretsiz olarak akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulamamıza acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Salla-Uyar özelliğiyle, telefonu salladığınızda, kayıtlı kişilere acil durumda olduğunuzu belirten otomatik mesaj ve konum bilgisi “Acil SMS” olarak gönderiliyor. Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor” dedi.

ENGELLİLER VE GÖÇMENLER KULLANABİLİYOR

Süel'in verdiği bilgilere göre, Temmuz 2019’dan bu yana uygulama içinde 870 kez Polis, 1002 kez Alo 183, 589 kez Alo Aile İçi Şiddet ve 461 kez Jandarma İmdat aranırken, 8873 kez Acil SMS gönderildi, 452 kez ise Yol Arkadaşım Fonksiyonu kullanıldı. Kırmızı Işık uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1.400 kişi.

Kırmızı Işık uygulamasının koronavirüs döneminde daha anlamlı hale geldiğini vurgulayan Süel, “Uygulamamıza şiddet türlerine ilişkin farkındalık yaratan ve salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleri ekledik. Uygulamamızı görme engelli bireylerin de kullanabilmesi için sesli ekran okuyucusu özelliği geliştirdik. Kırmızı Işık'ın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabiliyor. Ayrıca, uygulamanın tamamında aktif hale getirilen Arapça dil seçeneğiyle uygulamamızı göçmen kadınların da kullanımına açtık” ifadelerini kullandı.

POLİSE ANINDA ULAŞIYOR

İçişleri Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi de (KADES) şiddete dur diyen mobil uygulamalardan biri. 2018'de hayata geçirilen ve her geçen gün yeni özellikler eklenen uygulama ile kadınlar acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabilir. İlk aşamada kadınların T.C. Kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile üyeliklerini aktif hale getirmeleri gerekiyor. Söz konusu sistem, "panik butonu” olarak nitelendiriliyor.