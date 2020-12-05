Kadına yönelik şiddete karşı CHP Genel Merkezi’nde 7/24 çalışacak bir çağrı merkezi kuruldu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddete karşı CHP Genel Merkezi’nde 7/24 çalışacak olan bir çağrı merkezi kurduklarını ve sistemin 7 Aralık'ta hizmete gireceğini duyurdu. “YaşamHak Projesi”ni tanıtan Nazlıaka, “Yalnız değilsin; biz varız” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıka, CHP Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi”nin tanıtımını yaptı. Nazlıaka, kadınların seçme ve seçilme hakkının 86. yıldönümü dolayısıyla bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ­etkinlikte konuştu. Nazlıaka, “1934 yılından bu yana yapılan seçimlerde toplam 11385 milletvekili Meclis’e girdi. Bu vekillerin sadece 598’i yani yüzde 5’i kadın oldu. Bir arpa boyu bile yol kat edememişiz. Özellikle son 18 yılda, kadın erkek fırsat eşitliği konusunda o kadar geriledik ki, kadınlar en temek hakları olan yaşam hakkını kaybetmeme mücadelesi verir hale geldi. İşte biz de bu önemli günde, bu durumu biz kadınların değiştireceğine olan inançla “YaşamHak” projesini hayata geçirmeye karar verdik” dedi.

“‘YAŞAM BİR HAKTIR’ DEDİK”

Projenin adı hakkında bilgi veren Nazlıaka, “Yaşama hakkı; dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olan en temel insan hakkıdır. Maalesef bu hak, ülkemizde kadınların elinden alınıyor. Biz de bu yüzden ‘yaşam bir haktır’ dedik, hem birlikte ve hem de ayrı ayrı okunduğunda farklı anlamları içinde bulunduran, umut dolu bir isim ürettik” dedi.

“ÜLKEYİ YÖNETENLER SAMİMİ DEĞİL”

Nazlıaka, “Ne yazık ki ülkemizde bir cins kırım yaşanıyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddet görüyor. Ülkeyi yönetenler ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda samimi değil. Biz, bu projeyle tüm şiddet gören kadınlara destek olmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ni sığınacakları bir yuva olarak görmelerini arzu ediyoruz” diye konuştu.

"KADINA ŞİDDETE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

CHP Genel Merkezi’nde 7/24 çalışacak olan bir çağrı merkezi kurduklarını ve bu pazartesi itibariyle hizmete gireceğini duyurarak, “Yalnız değilsin; biz varız” dedi. YaşamHak Projesi ile kadına yönelik şiddete çözüm üreteceklerini söyleyen Nazılaka, şöyle konuştu:

“Biz kadınlar çok iyi biliyoruz ki; ülkeyi kin ve nefretle yönetenler, mafya bozuntularına alan açanlar, şiddetle mücadele edemez. Bu nedenle hangi siyasi görüşten olursa olsun, biz tüm kadınların yanında olacağız.

Ayrıca bu projeyle Türkiye’nin şiddet haritasını çıkaracağız. YaşamHak, bize bölgelerin özgün yapısına dair veriler sunacak. Nerede erken yaşta zorla evlilikler daha fazla, nerede psikolojik şiddet daha yaygın; bilgi sahibi olacağız. Bu şiddet türlerini besleyen nedenleri saptayacağız. Böylece ilk seçimlerde, dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde bu sorunları kökten çözeceğiz.”



