Kadınlar ayağa kalktı, federasyona cinsiyetçilik suçlaması
İngiliz hükümetinin almış olduğu karantina kararı sonrasında İngiltere’deki tüm elit liglerin devam edeceği ancak bölgesel ve amatör liglerin durdurulacağı açıklanmıştı. Bölgesel ve amatör liglerle birlikte Kadınlar Premier Ligi’nin de durdurulması sonrası kulüpler, federasyonu cinsiyetçilikle suçladı.
İngiltere’de bu hafta başlayan ulusal karantinada İngiltere Futbol Federasyonu’nun erkek liglerini devam ettirirken kadın liglerini durdurması eleştirilere yol açtı.
İngiliz hükümetinin almış olduğu karantina kararı sonrasında İngiltere’deki tüm elit liglerin devam edeceği ancak bölgesel ve amatör liglerin durdurulacağı açıklanmıştı. Bölgesel ve amatör liglerle birlikte Kadınlar Premier Ligi’nin de durdurulması sonrası kulüpler, federasyonu cinsiyetçilikle suçladı. Sky News’te yer alan haberde, Kadınlar Süper Ligi kulüplerinin federasyonun erkek liglerini kadın liglerinden önde gördüğü için şikayetçi oldukları belirtildi. Watford futbolcusu Helen Ward, Sky News'e verdiği demeçte; "Bu kararları kimin verdiğini bilmiyorum ama kadın futbolunun ne kadar ileri gittiğini bilmiyorlar. İnsanlara çok yanlış mesaj veriyorlar ve gelecek nesillere erkek futbolunun kadın futbolundan daha önemli olduğunu aşılıyorlar. Kadın futboluna saygı göstermiyorlar. 4 hafta çok uzun bir süre ve antrenman yapmayan sporcular futboldan uzaklaşabilir. ‘’
İngiltere Futbol Federasyon’u olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kadınlar Premier Ligi’nin ve akademilerin elit futbol ligi şartlarını karşılayamadığı için 2 Aralık’a kadar ertelendiği, ancak erkek futbol takımlarıyla aynı tesisi paylaşan kadın takımlarının antrenman yapmaya devam edebileceği belirtildi.
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