‘Kadınlar futbolda olmamalı’ demişti, yeni yeri belli oldu

04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:30

Kadınların futbolda olması gerektiğini savunan ve “Ben başkan olsam pembe forma yaptırmam” diyen futbol spikeri Melih Şendil’in yeni adresi Demirören Medya oldu.

Cinsiyetçi söylemlerine gelen kamuoyu tepkisinin ardından 12 Ağustos’ta Türkiye futbol liglerinin Katar kökenli yayıncısı beIN Sports ile yollarını ayıran Şendil, Demirören Ailesi'nin sahip olduğu ve Demirören Medya bünyesinde faaliyet gösteren yayın platformu D-Smart ile anlaştı.

BİLGİ | Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil, D-Smart ailesine katıldı. İki ünlü spiker bundan böyle LaLiga ve İspanya Basketbol Liglerindeki maçların anlatımıyla ekrana gelecek! pic.twitter.com/vVxw25gnHk — Yayın Ekranı (@yayinekrani) January 4, 2021

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Melih Şendil, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid ve Manchester City maçının ardından yayınlanan 8 Ağustos tarihli programda, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" dedikten sonra büyük tepki çekmişti. Şendil’e sadece kamuoyu değil, kanalda birlikte çalıştığı kadın spikerler de tepki göstermişti.

Şendil, kendisine yönelik tepkilerin ardından özür dileyerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cinsiyet ayrımcılığına her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani sıra, başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki ‘Maç Sonu’ programında yaptığım niyetimi asan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Yayıncı kuruluşun kendisiyle yollarını ayırdıktan sonra açıklama yapan Şendil "Toplam 29 yıl, yayıncı kuruluşta çeyrek asır sonra mesleğe kendi isteğimle veda ediyorum. Kendi aldığım emeklilik kararım söz konusudur" sözleriyle mesleğe veda ettiğini duyurmuştu.



