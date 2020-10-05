Kadınlar haykırdı: Oynamak istiyoruz

05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:47

Türkiye Futbol Federasyonunun 1 Ekim Perşembe günü aldığı kararların ardından bir araya gelen 47 kadın futbol kulübü ortak bir açıklama yayınladı.



Açıklamada, Avrupa’daki kadın futbol liglerinin oynandığına vurgu yapıldı ve kadın sporcuların müsabaka oynama haklarının sağlanması talep edildi.

47 kadın futbol takımının yaptığı açıklama şu şekilde;



“Aşağıda isimleri olan “Biz Kadın Futbol” temsilcileri, Türkiye Kadın Futbolunun geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi amacı ile birlikte çalışma konusundaki irademizi ifade ediyoruz. Kadın Futbol Kulüpler Birliği’nin 3 Ekim tarihli duyurusundan anladığımız kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu ile çok boyutlu iş birliği yaklaşımını ve iyi diyaloglara rağmen, kulüplerin daha önceki istekleri konusunda kayda değer hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Kulüpler olarak gelişim liglerinden ayrı bir Kadın Futbol Departmanı ve bütçesi oluşturulması, çok yıllık bir strateji geliştirilmesinin sağlanması önceliğimizdir. Bu sayede erkek ligleri ile olan mevcut eşitsizlikler, ödüllendirmedeki dengesizlikler, güvenli sahalarda sağlıklı maç programlanabilmesi, lig ve alt yapı piramitlerinin etkin planlanması gibi sorunların çözümü mümkün olacaktır. Erkek futbol liglerinin, Veteran liglerinin, diğer branşların kadın liglerinin ve Avrupa’daki kadın futbol liglerinin oynandığı, Ampute liglerinin başlamak üzere olduğu, halı sahaların ve futbol okullarının açık bulunduğu bir pandemi dönemi geçirmekteyiz. Türkiye Kadın Futbol Ligi otuzuncu yılına yaklaşırken, başta TFF olmak üzere tüm paydaşlardan, katılımcı bir süreç ile Sağlık Kurulu tavsiyelerine uyacak ve spor yapma hakkımızı koruyacak çözümler üretmelerini ve ivedilikle uygulamalarını bekliyoruz. Kadın Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulundan bu konuların katılımcı, şeffaf ve kararlı şekilde takibini talep ediyoruz.