Kadınlar için ilk küresel dijital festival: WOW Global 24

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:24

Türkiye’nin yanı sıra ABD’den Birleşik Krallık’a Avustralya’dan Hindistan’a uzanan birçok ülkeden konusunda uzman kadının katılımıyla hayat bulacak WOW Global 24, 27-28 Haziran tarihlerinde dijital olarak yapılacak.

İki gün boyunca thewowfoundation.com web sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek WOW Global 24’te, 27 Haziran Cumartesi günü 18.00-20.00 saat aralığında ise Türkiye’den sanatçılar, kültür-sanat profesyonelleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan uzmanlar, performanstan söyleşiye filmden tiyatroya uzanan birçok içerikle dahil olacak.







AÇILIŞ GAYE SU AKYOL’DAN

Festival kapsamında Türkiye’ye ayrılan iki saatlik bölüm, Gaye Su Akyol’un açılış videosuyla başlayacak. Programa katkı sağlayan kurum ve kişiler; Barış İçin Müzik Orkestrası, #Susmabitsin platformu, BGST tiyatro ve Kardeş Türküler, Havle Derneği, şef Takuhi Tovmasyan, gazeteci Pınar Öğünç, Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), SES Eşitlik Adalet Platformu, Hrant Dink Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İKSV, Engelli Kadın Derneği’ni temsilen klinik psikolog Beyza Ünal ve Erişilebilir Her Şey inisiyatifi olacak. Türkiye’ye ayrılan bölüm, Kalben’in Dünya Kadınları Festivali’ne özel mesajı ile son bulacak.

WOW İstanbul küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun ve WOW İstanbul danışma kurulu üyeleri Asena Günal, Rümeysa Çamdereli, Özlem Ece ve Ülker Uncu’nun katkıları ve British Council Sanat Müdürü Su Başbuğu’nun yapımcılığındaki programda, Türkçe olarak gerçekleştirilecek performans, konuşma, müzik, tiyatro, söyleşi, film gösterimi ve daha fazlası, İngilizce altyazıyla tüm izleyicilerin erişimine sunulacak.



Festivalin gelecek yıl ise İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor.









