Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu: Kararı geri çekin!
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, İstanbul Kadıköy'de protesto edildi.
İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olan Türkiye’nin, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı kadın örgütlerinin sert tepkisine neden oldu.
Kadın Meclisleri’nin “Kararı geri çek sözleşmeyi uygula” çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar kararı protesto etti.
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