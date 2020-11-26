Kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü’nde alanlardaydı

26 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadınlar yurdun dört bir yanında alanlara çıkıp “Bu düzene mahkûm değiliz” dedi.

İSTANBUL Üniversitesi önünde toplanan Eğitim-Sen 6 No’lu Şube üyesi kadın emekçiler “Mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz” diyerek mücadele çağrısı yaptı. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, Pendik’te “Kadın cinayetlerine, şiddete, eşitsizliğe, güvencesizliğe karşı ses çıkarıyoruz” dedi. İlerici Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamada, “Kadın düşmanlarına, gerici yobazlara, para babalarına, bu düzene mahkûm değiliz. Çocuk istismarlarına, kadına şiddete, tacize, cinayete mahkûm değiliz. Eşitlikçi bir düzen, insanca bir yaşam mümkün” denildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu, gazetecilere, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin takipçisi olunması çağrısı yaptı. DİSK Genel Merkezi önünde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “İstanbul Sözleşmesi’nin ortadan kaldırılmasına dönük bütün girişimlere son verilmelidir” dedi.

KADIKÖY Osmanağa’da bir araya gelerek İskele Meydanı’na yürüyen kadınlar, “Birbirimiz için sokakta erkek devlet şiddetine karşı isyandayız” pankartı açtı. Yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Eşitlik olmadan adalet sağlanmayacak” denildi.

ANKARA Kadın Platformu’nun çağrısıyla Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen kadınların Sakarya Caddesi’ne yürümesi engellendi. Birçok kadın, polis tarafından darp edildi. Kadınlar, polis barikatı önünde açıklama yaptı. Mor renge bürünen Ankara Kalesi’nin üzerine “kadına şiddete hayır” ifadeleri yazıldı.

İZMİR Bornova Belediyesi, erkekler tarafından katledilen 10 kadının son sözlerinin yer aldığı kadın silueti şeklindeki karton maketler ve pankartları Büyükpark, Bornova Cumhuriyet Meydanı ve Küçükpark gibi kentin en işlek noktalarına yerleştirerek farkındalık yarattı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganı attı. Kadınlar Dikili’de ve Buca’da da bir araya geldi.

MUĞLA Eşitlik İçin Bodrum Kadın Platformu üyesi kadınlar Belediye Meydanı’nda açıklama yaptı. Mor tüllerle zincir oluşturan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarını attı. Fethiye Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar iktidarın hedefindeki İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekti.

ÇANAKKALE Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınların yürüyüşü, polis tarafından engellendi.

AYDIN Didim Kent Meydanı’nda Kadın Platformu üyesi kadınlar, öldürülen kadınların resimlerini taşıdı.

ANTALYA Kadın Platformu’nun çağrısıyla Attalos Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “Yasaları uygulamadığınız için öldürülüyoruz” pankartını açtı.

GAZİANTEP Demokratik Kadın Platformu tarafından Yeşilsu Parkı’nda açıklama yapıldı. “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” pankartının açıldığı ve katledilen kadınların fotoğraflarının sergilendiği eylemde, “Hakkımız olanı ancak sokaklarda alacağımızı, evde, işte, her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz!” denildi.

MERSİN Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından katledilen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in ailesi katıldı. Aile, “Feray İçin Adalet” yazılı pankart açtı. Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar kadın cinayetlerinin durdurulmasını istedi.

HATAY Arsuz Belediyesi, Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği ve Arsuz Gönüllüleri Dayanışma Derneği’nce Kurtbağı Mahallesi’ndeki Kadın Fidan Yaşam Ormanı’na erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybeden 3 bin 224 kadının anısına fidan dikildi.

SAMSUN Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşamaya Mecbursun” temalı etkinlikte İstanbul Sözleşmesi ve kadın haklarına dikkat çekilerek şiddete “dur” denildi.

NEVŞEHİR Ürgüp Belediyesi, Üç Güzeller Peribacaları’nı ve Temenni Tepesi’ni turuncu renkle aydınlattı.

TUNCELİ Dersim Kadın Platformu üyelerinin “Erkek devlet şiddetine karşı mücadeledeyiz” sloganıyla Seyit Rıza Meydanı’nda yaptığı eyleme 326 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku da katıldı. “Şiddet her yerde, çözüm örgütlü mücadelede” pankartını açan kadınlar, “Erkek vuruyor, devlet koruyor” dövizleri taşıdı.

ADIYAMAN İl Kadın Platformu, Demokrasi Parkı’nda açıklama yaptı. “Yasta değil isyandayız” pankartı açtı.

DIYARBAKIR’da Dünya Kavşağı’nda açıklama yapan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diyerek Roboski Parkı’na yürüdü.

ŞIRNAK ve HAKKÂRİ HDP il binalarının önünde mor zincir eylemi yapıldı.

VAN ve BATMAN’da düzenlenmek istenen yürüyüşlere “eylem ve etkinlik” yasağı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Hamamyolu Caddesi’nde öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu “Kelebekler Anıtı” açtı. Anıtta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün simge isimleri olan “Mirabel Kardeşler”, Şule Çet, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Ceren Damar Şenel, Emine Bulut, Iraz Ekinci, Şeker Dikbıyık, Kader Kaya ve geçen hafta Eskişehir’de kardeşi tarafından öldürülen Hasret Yüksekkavas’ın da aralarında bulunduğu 203 kadının adı yer aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Kelebekler gibi kısa olmasın ömürleri, onlar gibi rengârenk yaşasınlar diye bu uğraşımız. Mücadelemiz, burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için” dedi. Espark AVM önünde bir araya gelen kadınlar da “Virüsten de şiddetten de ölmek istemiyoruz” dedi.

TRABZON Barosu tarafından Trabzon Büyükşehir, Ortahisar ve Yomra belediyeleri, il emniyet müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle etkinlik yapıldı. Araçlarına mor balonlar takan kadınlar, konvoy eşliğinde Atatürk Alanı’na geldi. Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, şiddeti, dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını söyledi.

ÖNERGEYE RET

CHP’nin pandemi döneminde artan kadına yönelik şiddetin araştırılması için Meclis’e sunduğu araştırma önergesi reddedildi. CHP’li Gülizar Biçer Karaca, “9 Mart-7 Eylül arasında acil yardım hatlarına 4 bin 735 kadının çağrı bıraktığını” ifade ederek, “Ayıptır diyerek cinayetleri durduramazsınız. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayarak durdurabilirsiniz” dedi.

İBB’DEN DESTEK HATTI

stanbul Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde, 444 80 86 numarası üzerinden 7/24 Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça hizmet verecek “Kadına Destek Hattı”nı hizmete açtı. Tanıtım toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, “kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşmanın utanç verici olduğunu belirterek “Esas olan, bir zihniyet değişimidir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: DEVLET POLİTİKASI OLMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin bir devlet politikası olması gerektiğini belirtti. Yazılı açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Kadına yönelik şiddetin bir ‘veri’ olarak algılandığı günümüzde, toplumların öncelikli mücadelesi, şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması olmalıdır” dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da konuya ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. “Kadına yönelik şiddet politiktir” diyen Nazlıaka, “Bizler Halide Edib’lerden, Bahriye Üçok’lardan, Türkân Saylan’lardan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.