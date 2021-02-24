Kadınlara emek ve başarı ödülleri
Kadın Yönetmenler Derneği’nin bu yıl üç ayrı tarihte düzenleyeceği 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin emek ve başarı ödülleri açıklandı. Ayrıca festivalin ulusal ve uluslararası jürisi de belli oldu. Sinema yazarlığı kategorisi emek ödülü Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni Sevin Okyay’a verilecek.
East Anglia Üniversitesi’nde film, kadın ve medya üzerine çalışmalarda bulunan yönetmen Prof. Eylem Atakav’a akademi kategorisinde başarı ödülü sunulacak. Yönetmen başarı ödülü ise Oscar adaylığı da bulunan “Honeyland” filminin yönetmenlerinden Tamara Kotevska’ya Seferihisar’da 25-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ödül töreninde verilecek.
JÜRİ BELLİ OLDU
Türkiye’den filmlerin 1-7 Mart tarihleri arasında İngiltere ve Kosova genelinde çevrimiçi olarak gösterileceği festivalde yönetmenli soru-cevap ve atölye etkinlikleri yapılacak. Yurtdışı gösterimlerle eşzamanlı olarak Uluslararası Dünya Seçkisi de festivalin internet sayfasında Türkiye’de gösterime açık olacak. Festivalin ulusal yarışma finalistleri, ulusal seçkileri ve Balkan yarışma finalistleri ise 25 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den çevrimiçi olarak izlenebilecek. Ulusal jüri üyeleri Dr. Öğr.Üyesi Dilaver Bayındır, yönetmen Jale İncekol, yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aysim Türkmen ve sinema yazarı Banu Bozdemir’den oluşan festivalin ödül töreni ise 25-30 Haziran tarihleri arasında Seferihisar’da yapılacak. Balkan yarışma finalistleri festivalin Kısa Film Koordinatörü Doç. Dr. Ragıp Taranç, Uluslararası Koordinatörleri, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Merve Uygun ve Dr. Ebru Beyazıt ile Balkan Temsilcisi Nena Popovic’ten oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.
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