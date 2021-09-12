Kadınlarda primerhipotioridizm hastalığı ihmal edilmemeli
Primerhipotiroidizm (tiroid bezinin az çalışması) hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Esin Şanlı Sayın, “Kanda ST3 ve ST4 diye adlandırılan tiroit hormon düşüklüğü ve yüksek TSH düzeyleri ile karakterize bir hastalıktır" dedi.
Primerhipotiroidi hastalığının TSH düzeyinin referans aralığına bağlı olduğunu belirten Uzman Dr. Sayın, “Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre 9 kat daha fazladır. Primerhipotiroidinin birden fazla sebebi olmakla beraber iyot yetersizliği olmayan bölgelerde en sık nedeni hashimototiroiditi olarak adlandırdığımız kronik lenfositikotoimmün tiroittir" diye konuştu.
TİROİT BEZİMİZDE DÜZENSİZLİKLER MEYDANA GELEBİLİR
Hashimototiroiditinde bağışıklık sisteminin tiroid bezini yabancı gördüğünü ve tiroit bezine karşı antitpo ve antitiroglobulin olarak adlandırılan antikorlar üretmeye başladığını ifade eden Uzm. Dr. Sayın, “Bu antikorların varlığı ile beraber tiroid bezimiz lenfosit adını verdiğimiz bağışıklık sistemi hücreleri tarafından kuşatılır ve tiroid bezimizin yapısı bozulur. Zaman içinde bu kuşatmaya bağlı olarak tiroid bezimiz yeterli hormon üretemez ve primerhipotiroidizm dediğimiz durum meydana gelir. Buradan da anlaşılacağı gibi hashimoto hastalığı tiroit bezimizi az çalıştıran sebeplerden sadece birisidir" ifadelerini kullandı.
HASTALARDA HALSİZLİK VE EKLEM AĞRILARI GÖRÜLEBİLİR
Primerhipotiroidi hastalığında klinik bulguların hastalığın başlangıç yaşına ve tiroit hormon yetmezliği seviyesine göre değişkenlik gösterebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Sayın, “En sık halsizlik, çabuk yorulma, soğuk intoleransı, çarpıntı, kabızlık, eforla nefes darlığı, eklemler ve kaslarda ağrı, kramp adet düzensizliği seste kabalaşma göz çevresinde şişlik, depresyon gibi şikâyetlergözlense de unutulmaması gereken nokta bu şikayetlerin tümünün sadece hipotiroidi hastalığına özgü olmadığıdır" dedi.
HORMON DÜZEYLERİ TEDAVİDE DİKKATE ALINMALIDIR
Primerhipotiroidinde tedavi yönteminin kendi tiroit bezimizin üretemediği hormonu dışarıdan vermek sureti ile olduğunu belirten Uzm. Dr. Sayın, “Hipotiroidinin nedeni ne olursa olsun (hashimoto veya değil) tedavi aynıdır. Bu tedavi ile amaç antikorları ortadan kaldırmak değil, tiroid hormon düzeylerini normal seviyelere getirmektir. Selenyumun bu antikorları azalttığına dair bazı yayınlar olsa da tedavide altın standart değildir. Antikorları pozitif ancak tiroit fonksiyonlarının normal olduğu durumlarda tedavi verilmez. Hastaya yılda bir tiroit fonksiyon kontrolleri önerilir" diye söyledi.
Uzm. Dr. Sayın, “Gebelikte primerhipotiroid tedavisi aynıdır. Gebelik öncesi TSH düzeylerinin 2.5 altında olması istenir. Gebeliğin ilk üç ayında TSH hedefi 2.5 altındayken 2. ve 3. trimesterda TSH hedefi 3 altındadır. L tiroksin gebelikte güvenli kullanılır" dedi.
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