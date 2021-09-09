Çocukları hastalıktan korumak için neler yapılmalı?
Prof. Dr. Zülal Özkurt, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kısıtlamasız normale dönüldüğünü belirterek, eğitimin devamı için hijyen ve maske kurallarına uyulmasının şart olduğuna dikkat çekti. Özkurt, çocukların hastalıktan korunması için önerilerde bulundu.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, salgın nedeniyle bir süre kapanan okulların yeniden açılıp yüz yüze eğitime geçildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.
Eski normale dönerken artan Covid-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özkurt, "Şu anda bile yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 60'a yakın. Hala sıkıntı var. Okulların kapanmasını istemiyoruz. Çocukların hem ruh sağlığı hem de iyi bir eğitimi için okulların açık kaması lazım" dedi.
Özkurt, vakaların artmaması için okullarda özellikle maske ve el hijyenine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.
"HASTALIK BELİRTİSİ OLANLAR GÖNDERİLMEMELİ"
Ailelerin yanı sıra öğrenci ve okul yöneticilerine de uyarılarda bulunan Özkurt, şunları kaydetti:
"Öğrenciler sık sık ellerini yıkamalı, hastalık belirtisi gösteren çocuklar ailelerince okula gönderilmemeli. Okulda temasın sık olduğu yüzeyler, kapı kolları, elektrik düğmeleri, sıralar ve herkesin dokunduğu yerler sık sık dezenfekte edilmeli. Böylece öğrencilerin daha uzun süreli eğitim almasını sağlarız. Bütün tedbirlere hem aileler hem de okul yönetimince uyulmasını öneriyoruz."
ÇOCUKLAR HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN MEYVE VE SEBZE ÖĞÜNLERİ TÜKETMELİ
Prof. Dr. Özkurt, Kovid-19'a karşı çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sağlık beslenmesi için bol bol vitamin ile mineral içeren sebze ve meyvelerle beslenmesini isteyerek, "Özelikle bu salgın dönemde, sonbahar, kış aylarında çocuklar yeterince uyumalı, vücut direnci iyi olmalı. Çocukların hazır gıdalarla değil de sağlıklı gıdalarla beslenmesini öneriyoruz." diye konuştu.
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