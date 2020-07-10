Kadınlardan cinsel istismar affı uyarısı: Gözümüz Meclis'te, gece nöbetçisiz!

10 Temmuz 2020 Cuma, 10:20

İktidar uzun bir süredir, çocuğa cinsel istismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. Maddesinde değişiklik yaparak çocuklarla evlenen istismar faillerine af getirilmesinin önünü açmak istiyor.

279 kadın örgütünün imzacısı olduğu TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformu, çocuk istismarı faillerine evlilikle af yasa tasarısına karşı video konferans yönemiyle bir basın toplantısı düzenledi.

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismar Affına Karşı Kadın Platformu, hükümetin ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılabilir’ açıklaması ve çocuk istismarı faillerine af getirilmesi tartışmalarına karşı Cumartesi günü ülke genelinde alanlarda olacak. Kadınlar, af tasarısına karşı Meclis kapanana kadar nöbette olacaklarını söyledi.

Platformdan yapılan açıklamada, "Çocuk cinsel istismarı faillerine af girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284'ü karalamaktan VAZGEÇİN demek için 11 Temmuz Cumartesi, pek çok ilde sokaktayız!" denildi.

'MECLİS KAPANANA KADAR NÖBETTEYİZ'

Toplantıda söz alan avukat Hülya Gülbahar, çocuk istismarı tasarısına ilişkin her gece gözlerinin Meclis TV’de olduğunu söyleyerek, “2016 yılından beri gece nöbetçisiyiz. 15 Temmuz’a kadar tetikte olacağız, nöbetimiz 15 Temmuz’a kadar sürecek. Biz affın tamamen gündemden çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

Gülbahar şöyle devam etti: "Çocukları istismarcılarla evliliğe, tecavüz edilen kadınları tecavüzcüyle evliliğe mahkum ettirmeyiz. Kolay kazanmadık bu hakları. Ömrümüz var bu hakların arkasında, onlarca kadının hayatı var. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Böyle bir af binlerce yoksul aile açısından kız çocuklarının okuldan alınması, erkenden evlendirilmesi, çok sayıda çocuk dünyaya getirmesi ve çocuk yaşta evlendirilen çocukların ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasını mümkün kılacak. Muhalefet partilerinin de bu konuda kadın örgütleri ile çok net bir mücadele vermesi gerekiyor. Meclis açık olduğu sürece kadınların gözü Meclis'te olacak. Biz 15 Temmuz’a kadar Meclis’in gece nöbetçileriyiz!"

Toplantıda söz alan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşegül Esin ise, "Dünyadaki 15-19 yaş arası ölümlerinin bir numalı sebebi hamilelik ve doğumla ilgili oluşan sorunlardır. Bir çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini tamamlamadan evlendirilmesi ve çocuk yapmasının beklenmesi hem o çocuğun hem doğacak bebeğin hem de toplumun geleceği için yüksek tehdittir" ifadelerini kullandı.