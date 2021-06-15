Kadınları zorla porno filmde oynatan yapımcıya 20 yıl hapis cezası
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde porno oyuncusu Ruben Andre Garcia (31), kadınları porno filmlerinde oynamaya ve seks ticaretine zorladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Reuters (Temsili)
Cebir, baskı ve aldatma yoluyla kadınları seks ticaretinde bulunmaya zorladığı yönündeki suçlamaları geçen aralık ayında kabul eden Garcia, porno içerikli yayın yapan Pornhub sitesinin ortak kanalları GirlsDoPorn.com ve GirlsDoToys.com için 2013 ila 2017 yıllarında oyunculuğun yanı sıra ‘oyuncu işe alımı’ da yaptığını açıklamıştı.
Garcia hakkındaki iddianamede kadınları tehdit edip aldatmakla suçlanmış, ‘işi kabul etmekte’ kararsız kalan kadınlara yalan söylemesi için diğer bazı kadınlara ödeme yaptığı, video kayıtlarının ABD’de gösterilmeyeceği, yalnızca başka ülkelerdeki özel DVD koleksiyonlarında yer alacağı yönünde yalan söylediği belirtilmişti. Ancak savcılar videoların internette kullanmak üzere çekildiğini, fotoğrafları internette yayınlandıktan sonra pek çok kadının kötü sonuçlarla karşılaştığı, tehdit edilip zorbalığa maruz kaldığını kaydetmişti.
Diken'in aktardığına göre, davaya bakan hakim Janis Sammartino, Garcia’nın şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu düzenin liderlerinden biri olduğunu belirterek, mağdurların ‘tek kullanımlık mal’ gibi muamele gördüğünü ifade etti. Sammartino, savcıların 12 yıl yedi aylık hapis talebinin de üstüne çıkarak Garcia’yı 20 yıla mahkum etti.
Savunma avukatı Jan Ronis, müvekkilinin mahkemeden özür dilediğini, ‘ahlak pusulasını nasıl kaybettiğini bilmediğini’ söyledi. Davanın #MeToo hareketinin ‘uzun bir gölgesi’ olduğunu savunarak, bu davaların ciddiye alınmadığı dönemlerin çok geride kaldığının ortaya çıktığını ifade etti.
Hollywood ünlülerinin, yapımcı Harvey Weinstein’a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından, milyonlarca kadının sosyal paylaşım sitelerinde #MeToo (#BenDe) etiketiyle cinsel taciz hikayelerini paylaşması giderek büyüyerek bir harekete dönüşmüştü.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler