Kadınların '8 Mart sergisine' polis engeli

İstanbul, Avcılar ilçesi Marmara Caddesi üzerinde '8 Mart direnen kadınlar fotoğraf sergisi' yapmak isteyen Avcılar Kadın Platformu üyelerine polis izin vermedi. Sergide kullanmak için getirdikleri fotoğrafları ellerinde tutan kadınlar, kalkanların önünde oturarak polis engelini protesto ettiler.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2021 Pazartesi, 21:08
Kadınların '8 Mart sergisine' polis engeli
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8 Mart Kadınlar Günü'ne çağrı yapmak için Avcılar'da Marmara Caddesi üzerinde fotoğraf sergisi yapmak isteyen kadınları polis, koronavirüs salgını nedeniyle kaymakamlığın kararını gerekçe göstererek engelledi. 

Polis engeline kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganıyla tepki gösterdi. 


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