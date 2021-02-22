Kadınların '8 Mart sergisine' polis engeli
İstanbul, Avcılar ilçesi Marmara Caddesi üzerinde '8 Mart direnen kadınlar fotoğraf sergisi' yapmak isteyen Avcılar Kadın Platformu üyelerine polis izin vermedi. Sergide kullanmak için getirdikleri fotoğrafları ellerinde tutan kadınlar, kalkanların önünde oturarak polis engelini protesto ettiler.
8 Mart Kadınlar Günü'ne çağrı yapmak için Avcılar'da Marmara Caddesi üzerinde fotoğraf sergisi yapmak isteyen kadınları polis, koronavirüs salgını nedeniyle kaymakamlığın kararını gerekçe göstererek engelledi.
Polis engeline kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganıyla tepki gösterdi.
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