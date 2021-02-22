Kadınların '8 Mart sergisine' polis engeli

22 Şubat 2021 Pazartesi, 21:08

8 Mart Kadınlar Günü'ne çağrı yapmak için Avcılar'da Marmara Caddesi üzerinde fotoğraf sergisi yapmak isteyen kadınları polis, koronavirüs salgını nedeniyle kaymakamlığın kararını gerekçe göstererek engelledi.

Polis engeline kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganıyla tepki gösterdi.