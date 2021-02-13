Kadir Topbaş yaşamını yitirdi

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı AKP’li Kadir Topbaş yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:15
Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı AKP’li Kadir Topbaş yaşamını yitirdi. Kadir Topbaş bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.


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