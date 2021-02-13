Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı AKP’li Kadir Topbaş yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı AKP’li Kadir Topbaş yaşamını yitirdi. Kadir Topbaş bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.
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