Kafe çalışanları: 'Pandeminin yükünü biz çekeceğimiz kadar çektik'

22 Şubat 2021 Pazartesi, 16:36

Otel ve Turizm İşçileri Sendikası genel merkezinde bir araya gelen Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Kafe bar çalışanları adına konuşan Tuba Nas, "Çalıştığımız işyerleri 170 gündür kapalı. Barlarda çalışan arkadaşlarımız ise 345 gündür işsiz ve gelirsiz" dedi.

"BİZ ÇEKECEĞİMİZ KADAR ÇEKTİK"

Restoran, kafe ve barların düşük kapasiteyle açılmasının birçok insanı işsiz kalmasına neden olacağını ifade eden Nas, "Pandeminin yükünü biz çekeceğimiz kadar çektik. Mekanların açılmasında işletme ayrımı yapılmamalı tüm mekanlar aynı anda açılmalıdır. Milyonlarca insanın içinde olduğu bir sektör yok olma tehlikesiyle, işçiler ise açlıkla karşı karşıya. Cumhurbaşkanımız, 'Kapanan dükkan yok' dedi, ama Ticaret Bakanlığı 2020 yılında 99 bin 588 esnafın iş yerini kapattığını açıkladı. Esnaf da çalışan da zor durumda. Daha fazla iş yeri kapanmadan dükkanları açın" ifadelerini kullandı.

"BU KORONAVİRÜS SADECE BİZİM İŞYERLERİMİZDE Mİ YAYILIYOR?"

Kendi iş yerleri kapalıyken kalabalık AKP kongreleri yapılmasına tepki gösteren Nas, "Cumhurbaşkanımız bile salonlar için 'lebaleb dolu' diyor, o derece dolu salonlar. Dün Sağlık Bakanı'nın da katıldığı bir cenaze törenini her beraber izledik. Cami avlusu hınca hınç doluydu. Bu koronavirüs hiçbir yerde bulaşmıyor da sadece bizim işyerlerimizde mi yayılıyor? HES kodu ile toplu taşıma araçlarına biniliyor, kapalı yerlere giriliyorsa, siyasi partiler kongre yapabiliyorsa kafeye, bara, lokantaya da girilebilir" diye konuştu.

"TÜM TEMEL İHTİYAÇLARIMIZDAN FERAGAT EDİYORUZ"

Dört yıldır barmen olarak çalışan Safa Bayraktar ise, "Çocuk bakan, ailesi olan, geniş aile geçindiren insanlardan bu süreçte 1000 lira 1500 lira gibi bedellerle hayatını idame ettirmesi istendi. Sonrasında da krediler ortaya çıktı. Hayatımızı idame ettirmek için borçlandık. Bu sektörün çoğu zaten icralık durumda. Ben de borçlarım nedeniyle gereksinimleri yerine getiremediğim için o krediden de faydalanamadım. Ufak yardımlarla arkadaşlarımızdan aldığımız borçlarla geçiniyoruz. 6-7 arkadaş aynı evde yaşıyoruz. Doğalgaz açmıyoruz, yediğimiz içtiğimiz her şeyi kısmaya çalışıyoruz. Ulaşımı bile yürüyerek yapmaya çalışıyoruz. Tüm temel ihtiyaçlarımızdan feragat ederek yaşamaya çalışıyoruz aslında" sözleri ile sektör çalışanlarının durumunu anlattı.

İşyerleri tam kapasiteyle açılsa dahi sıkıntıların devam edeceğini söyleyen Bayraktar, "Zaten bizim borçlu olduğumuz kadar işyeri sahibi esnaf da borçlu. Maaşlarımızda da gecikmeler yaşayacağız. Maddi olarak bir toparlanma süreci yaşanacak. Bu sektörde 2 milyon kayıtlı, sigortalı işçi var, bir bu kadar da sigortasız işçi var. Bunların hepsi krizde aslında. Bunların toparlanması da yarın 'hadi biz açtık' dense bile çok uzun sürecektir. İşyerlerinin çoğu belki bu süreçte ayakta dahi kalamayacak" diye konuştu.