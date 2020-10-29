Kafeye alınmayan Melisa Döngel isimli oyuncu, çalışanları tehdit etti
"Sen Çal Kapımı" isimli televizyon dizisinde rol alan Melisa Döngel isimli oyuncunun, bir mekânın çalışanlarına hakaret ettiği iddia edildi. Çalışanlar, oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.
"Sen Çal Kapımı" isimli dizinin oyuncusu Melisa Döngel, geçen ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi.
Kafe çalışanları, oyuncu ve arkadaşlarını rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine oyuncu kafe çalışanları tartıştı.
'SİZ BİTTİNİZ, SİZİ BİTİRECEĞİM'
TV100'ün haberine göre; bir süre kafe önünde çalışanlarla tartışan Döngel ve arkadaşlarının çalışanlara hareket ettiği iddia edildi.
Döngel, çalışanları ''Siz bittiniz, sizi bitireceğim'' diye tehdit etti.
Yaşanan olay üzerine 3 kafe çalışanı mekânın kamera görüntülerini alarak Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında ''Hakaret ve tehdit'' suçlamalarından şikâyetçi oldu.
Şikayet üzerine Döngel ve yanındaki arkadaşlarının ifadesini almak isteyen polis ekipleri, Döngel'i kayıtlı olduğu hiç bir adreste bulamadı. Bunun üzerine polis ekipleri ''Adresinde bulunamamıştır'' diyerek dosyayı adliyeye gönderdi.
Döngel ve arkadaşlarının ifadesinin savcılık tarafından alınacağı öğrenildi.
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