Kaftancıoğlu, 10 ekim katliamı anması için yurttaşları saygı duruşuna davet etti

09 Ekim 2020 Cuma, 23:51

Ankara Tren Garı kavşağında siyasi parti ve emek meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen Barış Mitingine IŞİD tarafından çifte canlı bomba saldırısı düzenlenmişti.69 kişi olay yerinde, toplamda 103 kişi ve iki saldırgan hayatını kaybetmiş ve 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırının 5. yılı için İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın saat 10:04’te tüm yurttaşlarımızı 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı çağrı şu şekilde:

"10 ekim Katliamında yaşamını yitiren canlarımızı anmak için, yarın saat 10:04’te tüm yurttaşlarımızı 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. İşyerlerimizde, sokakta, her yerde 1 dakikalığına ayağa kalkalım katliamın aydınlanmasına destek olalım!

#10Ekim1004teSaygıDuruşu"

NE OLMUŞTU?

Ankara Tren Garı kavşağında siyasi parti ve emek meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen Barış Mitingine 10 Ekim 2015 saat 10:04’te IŞİD tarafından çifte canlı bomba saldırısı düzenlenmişti.69 kişi olay yerinde, toplamda 103 kişi ve iki saldırgan hayatını kaybetmiş ve 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ankara Tren Garı kavşağında siyasi parti ve emek meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen Barış Mitingine 10 Ekim 2015 saat 10:04’te IŞİD tarafından çifte canlı bomba saldırısı düzenlenmişti.69 kişi olay yerinde, toplamda 103 kişi ve iki saldırgan hayatını kaybetmiş ve 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili iddianame 13 Temmuz 2016’da kabul edilmişti. 36 kişi hakkında dava açan savcılığın iddianamesinde, saldırı talimatını IŞİD’in Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın verdiği ifade edilmişti. İddianamede, Suruç saldırısını da aynı kişilerin organize ettiği belirtilmişti. İddianamede, Balı'nın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında “birden çok kasten öldürme” suçundan 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile “kasten öldürmeye teşebbüs etmek” suçlarından 5 bin 83 yıldan 7 bin 820 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

Katliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti.

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı.