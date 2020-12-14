Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla dava açtı.
Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilmiş, Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edildiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla ifadesi alınmıştı. Özçağdaş “İnşaat var mı yok mu diye fotoğraf çektim” demişti.
Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a destekte bulunmuştu. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmıştı.
Fahrettin Altun'un kaçak eklemeler yaptığı için İBB tarafından müdahale edilen eviyle ilgili yapılan haberlere de erişim engellemesi getirilmişti.
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