Kaftancıoğlu'ndan montaj fotoğraf paylaşan AKP'li Meclis üyesine: Meczup

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:31

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi ve muhalefet liderleri hakkında fotoşop ile montajlanmış bir fotoğraf paylaşan AKP’nin Küçükçekmece meclis üyesi Hamza Gönenç'e tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, Gönenç'le ilgili yasal süreç başlatacağını da açıkladı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"AKP’nin Küçükçekmece meclis üyesi Hamza Gönenç isimli meczup fotoşop bir fotoğraf paylaşmış. Yasal süreç elbette başlatılacak ancak dikkat çekmek istediğim asıl husus terör örgütü üyeleriyle fotoğraftaki siyasetçileri sadece fotoşopla yan yana getirebilirsiniz. Anlatabildim mi? Ve siyasi etik ahlak diye yeşil yeşil gezenlerin Meclis üyeleri hakkında ne yapacaklarını merak ediyorum. Buyrun birlikte takip edelim..."

YEŞİL TOP GÖNDERMESİ

Kadtancıoğlu, isim vermeden 'yeşil top' kampanyası başlatan Mahir Ünal'a da göndermede bulunarak, "Ve siyasi etik ahlak diye yeşil yeşil gezenlerin Meclis üyeleri hakkında ne yapacaklarını merak ediyorum. Buyrun birlikte takip edelim..." dedi.

