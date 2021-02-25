KAGİDER'den “Gelecek Kadınların” programı

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:02

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, kadınların e-ticarrette ve dijital ortamda daha çok var olmaları için başlattıkları “Gelecek Kadınların” programının cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için KAGİDER iş birliğinde “Gelecek Kadınların” programını başlattı. “Gelecek Kadınların Butiği”nde satışa sunulan bu özel parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla KAGİDER’e aktarılacak. Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, kadın girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini belirterek, “Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. KAGİDER ile başlattığımız 'Gelecek Kadınların' programı ile de daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız” dedi. Kadınların iş gücüne katılımının artmasının sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yarattığını aktaran Mutlu, “Türkiye'de kadın işverenlerin oranı yüzde 10 iken, Trendyol satıcılarının yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Sadece pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı. Kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HEDEF 3 YILDA 3 BİN KADINA GİRİŞİMCİ



KAGİDER Başkanı Emine Erdem de dünyanın yükselen trendinin girişimcilik olduğunu belirterek, “Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payı, pandeminin oluşturduğu küresel krizle mücadele döneminde çok daha kritik bir öneme sahip hale geldi. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendireceğiz. Daha çok kadın e-ticarette var olacak” değerlendirmesinde bulundu. Dijitalleşmenin cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracağını vurgulayan Erdem, hedeflerinin 3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi olduğunu belirtti.