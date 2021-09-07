Kağıthane'de eşini öldüren katil, cinayetten sonra yaşamına son verdi
Kağıthane'de yaşayan A.A. isimli kişi, eşi Eda A.'yı silahla öldürdü ve Eda olay yerinde yaşamını yitirdi. İşlediği cinayetten sonra intihar eden A.A. ise hastanede öldü.
Kağıthane'de A.A. isimli kişi, eşi Eda A.'yı silahla öldürüp, intihar etti.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.A (33) eşi Eda A.'yı banyoda silahla vurdu. A.A. daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Silah sesinin geldiği daireyi tespit eden polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdiklerine, A.A ile eşi Eda'yı, banyoda başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Eda A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.A. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eda'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.A. da sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Eda Aydoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Eda'nın cenazesi, defin işlemleri tamamlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Eda'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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