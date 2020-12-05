Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki beş köyün ortasına maden ocağı kurulmak isteniyor: ‘Nurhak Dağı yok oluyor’
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine alüminyum ve demir madeni ocağı kurulmak isteniyor. Yılın 8 ayı hayvancılık yapan yurttaşların 150 yıllık çadırlarının dibine yapılmak istenilen maden ocağı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 1 hidroelektrik santral, 3 maden işletmesi ve 1 taşocağı faaliyet gösteriyor. Şimdilerde ise Mehmet Karagüllü tarafından beş köyün ortasına maden ocağı kurulmak isteniyor. Maden sahası olan Pınarbaşı ilçesi ile Barış mahallelerinin ormandan ve meralardan oluştuğuna dikkat çeken Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan şöyle konuştu:
“Nurhak, bu kadar maden ocağını, HES’leri kaldıramaz, yok olur gider. Mevzuata karşı hileler ve yanlış bilgilendirmelerle ‘ÇED gerekli değildir’ kararı ve ruhsat alındı. Proje sahibi, aynı bölgede aynı proje kapsamında farklı ruhsat numaraları ile ayrı ayrı ÇED süreçleri işleterek bütüncül çevresel etki değerlendirilmesi yapılmasını engellemektedir. Bu durum, ÇED yönetmeliğinin 25. maddesinde yer alan, tek ÇED süreci işletme zorunluluğunu ihlal etmektedir. Zira, entegre bir proje için birden fazla ÇED süreci işletilmiştir. İnsanların aklıyla alay eden bu durumun inandırıcılığını halkımızın ve yetkililerin takdirine bırakıyoruz.”
TÜRK SEMENDERİ YOK OLACAK
Bölgedeki tüm ormanların kesileceğini belirten Bozan, “Meraların, tarım arazilerinin ve bölgenin en önemli geçim kaynağını olan hayvansal üretim yok olacak. Bu alan içerisinde son yıllarda keşfedilen endemik bir bitki türü olan ters laleler ve nesli tükenmekte olan Türk semenderinin de yaşam alanı yok olacaktır” dedi.
Maden ocağının hayata geçmesiyle yüzyıllardır hayvancılık yapan yaylacıların sabit çadırlarının ve hayvanların sulak alanlarının yok olacağını vurgulayan bölge sakinleri, “Bölgede yaşayan insanların, yaylacıların ve hayvanlarının maden çıkarmak için açılan kuyular ve patlamalar ile can güvenliği tehlike altına girecek” diye konuştu.
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