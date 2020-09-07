Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

07 Eylül 2020 Pazartesi, 01:45

Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polisin de TOMA ile destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.