Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polisin de TOMA ile destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!
- Tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı
- Arınç'ın cemaatlerle ilgili sözleri yeniden gündem oldu
- HDP Sakarya’ya heyet gönderiyor
- Polis şiddeti sonrası felç kaldı: Nefes almak acıtıyor
- Viranşehir’deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri
- Testi pozitif çıktı, iddia oynamak için evden kaçtı!
- Genç kadının narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti
- Akşener'den olay video: Bacaklarını kırarım!
- Halk otobüsünde skandal görüntüler! O anları kaydetti