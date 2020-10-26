Kahveci esnafından Erdoğan'a sitem: Açız, aç!
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da evine ekmek götüremediğini söyleyen esnafa “Keyif çayı bak. Çayı iç" sözüne Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında dün otobüsle şehirde gezerek vatandaşları selamladı. Otobüs durduğu sırada minibüsçü ve servisçi esnafı Erdoğan’a sorunlarını anlatmaya çalıştı. Bir esnafın “Evimize ekmek götüremiyoruz" sözüne Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi. Eve ekmek götüremiyorum dediğin zaman. Evet. Keyif çayı bak. Çayı iç” yanıtını verdi ve vatandaşlara çay atmayı sürdürdü.
KAHVECİLER PERİŞAN
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya esnafına verdiği yanıta tepki gösterdi. Güven, Erdoğan’a pandemi sürecinde 1 Haziran’da açılan kahvehanelerde okey, tavla gibi oyunlar oynanmadığı için müşteri gelmediğini belirterek ANKA’ya şu açıklamayı yaptı:
“Kahveciler perişan. Esnafa kredi verdiniz, bunun ödemesi geldi. Ancak 6 aydır dükkanımız kapalı. Biz bu parayı evimize harçlık, çocuklarımıza rızk yaptık. Bunun ödemelerini erteleyin.”
“8 AYDIR FERYAT EDİYORUZ, AÇIZ, AÇ”
“Dün Malatya’da esnaf ziyaretinde vatandaş ‘açız’ diyor. Vatandaşa ‘Alın çay keyfi yapın’ diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım bizim keyfimiz kalmadı, uykularımız kaçtı, telefonlarımız susmuyor. 8 aydır Ankara’nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı feryat ediyor. Buyurun sizi kahvehaneye çay içmeye davet ediyorum. Kahvehaneleri ziyaret edelim, esnaf zor durumda. Evimize ekmek parası götüremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım halktan koptunuz mu, halkın içine girelim, birlikte gezelim. Ne olursunuz kahvehanecilerin önünü açın, oyunu serbest bırakın. Bunu da yapmıyorsanız, bize yardım edin. Açız, aç.”
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