Kahvehane taradı, kaçarken 5 yaşındaki çocuğu öldürdü
Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçtığı sırada havaya silahla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, misafirliğe gittiği evin penceresinden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki Eflin Günbey'e isabet etti. Yaralanan Eflin, hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, Yakup K, Şahin K. ve Enver B. yaralandı.
Saldırganın olay yerinden kaçarken Palu Sokak'ta havaya tabancayla ateş açması sonucu, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katında ailesiyle misafirlikte bulunduğu evin penceresinden dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e (5) kurşunlar isabet etti.
112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eflin Günbey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakup K'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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