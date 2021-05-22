Kalben’in yeni şarkısı yayımlandı: Şanssız Mücadeleci

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Kalben, yeni şarkısını şöyle anlatıyor: “Hepimiz başımıza gelenlerle baş etmeye çabalıyoruz. Sevgisiz, temassız ve aşksız hissediyoruz. Bu şarkı her koşulda sevebilmek, göğe bakarak yürüyebilmek, sevdiklerimizle birlikte söyleyip çiçeklenmek umuduyla yazıldı. Özlediğimiz sofralara, özgür günlere, birbirimize dokunmanın heyecanına...”

İlginç klipleriyle de dikkat çeken Kalben bu geleneği bozmadı. Başak Soysal’ın yönettiği Şanssız Mücadeleci’nin klibinde başrolde Kalben’le birlikte usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Hoş Bir Seda adlı yapım şirketinden çıkan tekli, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.