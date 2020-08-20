Kalbinden bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayeti davasında karar
Isparta'da Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.
Isparta'da üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
DAVANIN İDDİANAMESİNDEN NOTLAR...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı evde eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından odasında boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.
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