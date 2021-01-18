Kaliforniaya'da kırmızı alarm: Yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi
ABD'de Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi. Halk sağlığı yetkilileri, yeni varyantın San Jose'deki Kaiser Permanente tıp merkezinde en az 90 enfeksiyona ve bir ölüme yol açtığını söyledi.
İngiltere'de bulunan B.1.1.7 koronavirüs varyantından farklı olan L452R olarak bilinen varyant, diğer eyaletlerde ve ülkelerde de keşfedildi, ancak şu anda Kaliforniya'da hızla yayılıyor. Yetkililer ayrıca İngiltere varyantının, çok hızlı yayıldığı için Mart ayına kadar ABD'de baskın koronavirüs suşu haline gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Santa Clara İlçe Sağlık Görevlisi Dr. Sara Cody yaptığı açıklamada, "Bu varyantın bölgede çok sayıda büyük salgında tespit edilmiş olması bir kırmızı alarmdır ve daha fazla araştırılması gerekir. Bu virüs mutasyona uğramaya ve uyum sağlamaya devam ediyor. Önlemlerimizi yarı yolda bırakamayız" dedi.
Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, Santa Clara Bölge İdaresi ve Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı ortak açıklamaya göre, varyantın nasıl yayıldığına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yerel halk sağlığı departmanları ve laboratuvarlar işbirliği içerisinde çalışıyor.
Vakaların, Noel'de hastaları neşelendirmek için şişme kostüm giyen bir çalışana bağlı olduğuna inanılıyor. Hava ile çalışan kostümün üzerindeki fan, damlacıkları 77 personel ve 15 hastaya yaymış olabilir.
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