Kalın bağırsak kanserinde tarama yaşı 50’den 45’e düştü
Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin yaptığı çalışmaya göre, kalın bağırsak kanserinin 50 yaş öncesinde görülme oranı son yıllarda 2 kat arttı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, çalışmaya göre tarama yaşının 50’den 45’e indirildiğini belirtti.
Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin yaptığı bir çalışma,
kalın bağırsak kanserinde tarama yaşının 50’den 45’e düştüğünü gösterdi.
Çalışmayı değerlendiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, kalın
bağırsak kanseri ve tarama testlerinin önemine dikkat çekti. Kolon ya da diğer
adıyla kalın bağırsak kanserinin tüm dünyadaki kanserler arasında iki
cinsiyette de her zaman ilk 3’te yer aldığını ifade eden Kayaalp, “Sık
gördüğümüz bir kanser türü. Genetik faktörler kalın bağırsak kanserinin ortaya
çıkmasında etkili. Ailesinde kalın bağırsak kanseri hikayesi olan kişilerde
hastalığın görülme oranı daha yüksek. Ama bunun yanında yediğimiz içtiğimiz
gıdalar çok önemli. Hareketsizlik, posalı gıdaların tüketilmemesi, GDO’lu
gıdalar bunların hepsi riski artırıyor. Korunmak için ise doğal, lifli gıdalar,
hareket, sıvı alımı, egzersiz bunlar çok çok önemli” dedi.
KANSER
VAKALARI 2 KATINA ÇIKTI, 50 YAŞ ÖNCESİ TARAMA ŞART
Kalın bağırsak kanserinin tedavisinde tarama testlerinin
önemine dikkat çeken Kayaalp, Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin yaptığı
çalışmaya değinerek şu uyarılarda bulundu:
“Dernek her yıl kalın bağırsak hastalarının yaşlarına göre
dökümlerini çıkarıyor. 1980’lerle karşılaştırıldığında günümüzde 50 yaşın
altında kalın bağırsak kanserlerini 2 kat daha fazla görüyoruz. Bu nedenle de
hem Amerikan Gastroenteroloji Derneği hem Amerikan Kanser Derneği 50 yaş
altındaki hastaların taranması gerektiğine karar verdi. Kılavuzlarda da bu
yönde bir değişiklik yapıldı. Artık 45 yaşının üstünde taramaların yapılması
gerektiği, bu şekilde erken tanı, erken şekilde tedavi yapılarak kanserden
kurtulmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Eski yıllara göre genç yaşlarda kalın
bağırsak kanseri görülme oranı günümüzde ne yazık ki 2 katına çıktı. Bu nedenle
de tarama yaşını 50’den 45’e indiriyoruz.”
ERKEN
EVREDE BAŞARI ORANI YÜZDE 90
Kalın bağırsak kanserinde en fazla metastazın karaciğerde
görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Kayaalp, “Karaciğere sıçramış kanserlerde bile
iyi sonuçlar alıyoruz. Yaklaşık 100 tane böyle hasta olsa 4’üncü evrede
karaciğere yayılmış kalın bağırsak kanserimiz olsa 5 yıl boyunca bunların yüzde
35’ini hayatta tutabiliyoruz. Gelişen cerrahi teknikler ile bu başarıları elde
edebiliyoruz. Ama bizim esas arzumuz erken tanı ve erken dönemde teşhis etmek.
Erken teşhis ettiğimizde hastaların hepsini yaşatabiliyoruz. Kalın bağırsak
kanserinden erken teşhis sayesinde ölüm olmuyor. Bunu tamamen ortadan
kaldırabiliyoruz. Biz esas onu sağlamanın peşindeyiz. İleri safhadaki
kanserlerde bile oldukça iyi sonuçlar alıyoruz ama esas amacımız erken teşhis.
Erken dönemde teşhis edildiğinde hastalarda başarı oranımız yüzde 90’ın
üzerinde” değerlendirmesinde bulundu.
HANGİ
BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?
“Hiçbir şikâyetiniz olmasa dahi kalın bağırsak kanseriniz olabilir” diyen Kayaalp, “Yaşınız 45’in üzerinde ise mutlaka tarama yaptırmanız gerekiyor. Ancak kalın bağırsak kanserinde en önemli belirtilerden bir tanesi makattan kan gelmesi. Bu değişik makat hastalıklarında görülebiliyor. Ama buna yorarak geçiştirmemek gerekiyor. Mutlaka bir tahlilin yapılması gerekiyor. Vücudumuzdaki deliklerden kan gelmesi doğal değil. O nedenle buralarda herhangi bir kan gördüğümüz anda mutlaka tetkik yaptırmamız gerekiyor. Ailevi yatkınlığı olan kişilerde 20’li yaşlarda bile bu kanseri görebiliyoruz. Bazı ailelerde kansere yatkınlık var. Birçok kanserde olduğu gibi kalın bağırsak kanserine yatkınlık oluyor ve 20’li yaşlarda bile kanser hastaları ile karşılaşabiliyoruz. Toplumun genelinde ise 45’in üzerine çıktığında hiçbir şikâyetiniz olmasa bile kalın bağırsak kanseri riskiyle karşı karşıyasınız” uyarısında bulundu.
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