Kalın: Biden'ın 'soykırım' açıklamasına 'önümüzdeki günlerde ve aylarda farklı biçimlerde tepki verilecek'

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de konunun gündeme geleceğini söyleyen Kalın, "Bizim uygun bulduğumuz yer ve zamanda bu talihsiz ve adaletsiz açıklamaya yanıt vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye ilişkilerinde yaşanan mevcut anlaşmazlıkların çözümünün artık daha zor olduğunu kaydeden Kalın, Biden'ın açıklamasının ikili ilişkilerdeki tüm başlıkları etkileyeceğini savundu.

Reuters'ın bir başka haberinde, TL'de değer kaybına işaret eden ilk piyasa verileri yorumlanarak, ABD ile ilişkilerde ortaya çıkan gerilimin döviz kurlarına olumsuz yansıdığı değerlendirmesi yapıldı.

BİDEN'IN 24 NİSAN MESAJI

Aynı gece Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde de konunun gündeme geldiği ancak Washington'un tavrını değiştirmeyeceği ortaya çıkmıştı.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu. Biden, kampanya döneminde de "Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağını" ilan etmiş ve geçen yıl 24 Nisan'da yaptığı açıklamada da bu ifadeye yer vermişti.

14 HAZİRAN'DA 'İKİLİ GÖRÜŞME KONUSUNDA UZLAŞILDI'

Biden'ın "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasının ardından Ankara'nın tepkisi beklendiği gibi süratli ve sert oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, soykırım tanımlamasının hem tarihsel hem de yasal zemininin bulunmadığı, Biden'ın bu adımı "popülist" siyasi nedenlerle yaptığı vurgusu öne çıktı.