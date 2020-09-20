Kalın'dan Avrupa'ya 'yaptırım' tepkisi: Beyhude çaba içerisindeler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" ifadelerini kullandı.
MACRON'UN SÖZLERİ
Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.
YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞME
Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.
YUNAN GAZETESİNİN HAKARETİ
Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.
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