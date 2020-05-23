Kalın'dan milletvekili transferi açıklaması
İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayın programında milletvekili transferine ilişkin yaptığı açıklamada baskın seçimin olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı NTV canlı yayınında "milletvekili transferi" ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ
"Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir."
CAMİ HOPERLÖRÜNDEN ÇALINAN ÇAV BELLA
İzmir'de cami hoparlöründen Çav Bella çalınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu herkese karşı yapılan bir provokasyon. Bu konuda herkes tepkisini ortaya koydu. Bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar. Milletimiz bu tür şeyleri çok gördü, tabii ki itibar etmez. Soruşturma devam ediyor." dedi.
YAYCI'NIN İSTİFASI
Yaycı'nın kararının keyfi olarak alınamayacağını söylerek, "Bir askerin bir bürokratın bir görevden başka bir göreve atanması ne kadar normaldir. Böyle kararlar keyfi olarak ele alınmaz" açıklamasında bulundu.
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