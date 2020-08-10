Kalın'ın açıklamalarına Özkoç'tan sert sözler: İlkesizliktir

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:30

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “İYİ Parti'nin ayrı bir siyasi hareket, parti olarak, ortaya çıkması onun AK Parti ve MHP'li olan sosyolojik türdeşliğinin, taban yakınlığının gerçeğini ortadan kaldırmıyor” sözlerine cevap veren Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, şunları belirtti:

“Cumhur İttifakı'nı değerler ve ilkeler bakımından sosyolojik bir değerlendirmeye tabi tutarsak, sosyolojisi değersizlik ve ilkesizliktir. Çünkü öncelikle sorulması gereken soru ‘Cumhur ittifakına istikamet veren AKP hangi sosyolojik değerler temeline dayanmaktadır?’ sorusudur. Milli görüşçü mü? BOP’un eş başkanı mı? Haburcu mu? Milliyetçi mi? Muhafazakâr mı? Siyasi tarihi zikzaklarla dolu bir partinin değerler ve ilkelerini belirlemek de çok güçtür.

"CUMHUR İTTİFAKI KOR KAZANA DÖNÜŞTÜ"

Bu istikametsizlik nedeniyle ki, Cumhur İttifakı konuşanın yandığı, içinde yer alan hareketin siyaseten geri düştüğü, içindekilerin çıkmak için çabaladığı bir kor kazana dönüşmüştür. Millet İttifakı'nın ilk gün olduğu gibi bugün de istikameti ve değerleri bellidir. Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Cumhuriyetimizi daha demokratik bir hale getirmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır.

"BİRİLERİNİ KORKUTUYOR"

Yüce Atatürk’ün dediği gibi ‘Bir istikamette yürümek azminde olan ve hareketinin ayağında bağlı zincirlerle müşküle sokulduğunu gören insan ne yapar? Zincirlerini kırar ve yürür.’ Kararlılıkla, değerlerimize inançla yürüyoruz. Bu da birilerini korkutuyor.”



