Kalp krizi geçiren uzman çavuş, yaşamını yitirdi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:44

Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkezinde görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz, önceki gece görevi başında aniden rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş Karagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi sonrası Muhammet Karagöz’ün cenazesi, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle memleketi Adana’ya gönderildi.