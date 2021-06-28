Kalp krizi geçiren uzman çavuş, yaşamını yitirdi

Bartın Hava Radar Komutanlığı Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevi başında kalp krizi geçiren Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz (45), yaşamını yitirdi.

DHA
28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:44
Kalp krizi geçiren uzman çavuş, yaşamını yitirdi
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Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkezinde görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz, önceki gece görevi başında aniden rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş Karagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi sonrası Muhammet Karagöz’ün cenazesi, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle memleketi Adana’ya gönderildi.


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