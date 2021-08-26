Kam Air havayolu şirketinden Kabil Havalimanı kararı

Cihatçı Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki özel havayolu şirketi Kam Air'in, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik için İran'a gönderdiği bildirildi.

AA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:50
Kam Air havayolu şirketinden Kabil Havalimanı kararı
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, "Afganistan'ın Kam Air şirketi, Kabil Havalimanı'nda çatışmaların ve tansiyonun yükselmesi üzerine bazı uçaklarını İran'daki havalimanlarına nakletme talebinde bulundu" dedi.

Zibahş, talebe olumlu yanıt verdiklerini ve şu ana kadar Kam Air'e ait 3 uçağın İran'daki havalimanlarına iniş yaptığını aktardı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren cihatçı Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.



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