Kameralara yansıdı: Rahibe elbisesi giymiş bir kadın iskeletle dans etti

13 Eylül 2021 Pazartesi, 16:25

İngiltere'nin Hull kentinde bulunan mezarlıkta rahibe kıyafeti giymiş bir kadın, bir iskeletle dans ederken görüntülendi.

Şaşırtıcı görüntüler, eski Hull Genel Mezarlığı'nın dışında bulunan Spring Bank West yolundan geçen bir sürücü tarafından kameraya alındı.

Görüntülerde kadının krem rengi bir rahibe kıyafeti giydiği, bir insan ve köpeğe benzeyen başka bir canlının iskeletiyle dans ettiği görülüyor.

Olaya şahit olan bir kişi ise "Kadın ıssız mezarlıkta duruyordu, bölgeden arabalarıyla geçen insanlara aldırış etmeden iskeletle dans ediyordu. Civardan arabalarıyla geçen insanlar durup izlemeye, olayı kaydetmeye başladı" dedi.

The New European'ın dijital editörü Jono Read, söz konusu haberi, Twitter hesabından "Hull'da sıradan bir gün daha" notuyla paylaştı.



"GÖRÜNTÜLER SANATSAL BİR ÇALIŞMA OLABİLİR"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; görüntüleri kayda alan ikinci bir kişinin varlığı, görüntülerin bir gösteri veya sanatsal bir çalışmanın parçası olabileceğine yönelik ihtimalleri artırdı.

Öte yandan, görüntülerin cumartesi günü öğlen saat 12'den hemen önce Hull'a giden işlek bir yolda kayda alındığı bildirildi.

Hull Genel Mezarlığı, şehrin en tarihi yerlerinden biri olma ünvanını devam ettirmesine rağmen neredeyse 50 yıldır kullanılmamakta. 1847'de kurulan mezarlık, kapatıldığı 1972 yılına kadar aktif olarak kullanıldı.

1900'lü yılların başında patlak veren kolera salgını nedeniyle binlerce kişinin ölümü mezarlığın dolmasına neden oldu. Mezarlıkta, aralarında 1800'lü yılların önemli isimleri de dahil olmak üzere birçok kişinin mezarı bulunuyor.