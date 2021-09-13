Kameralara yansıdı: Rahibe elbisesi giymiş bir kadın iskeletle dans etti
İngiltere'de bulunan tarihi bir mezarlıkta, rahibe kıyafeti giymiş bir kadının insan iskeletiyle dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin cumartesi günü öğle saatlerinde Hull kentine giden işlek bir yolda kayda alındığı belirtildi.
İngiltere'nin Hull kentinde bulunan mezarlıkta rahibe kıyafeti giymiş bir kadın, bir iskeletle dans ederken görüntülendi.
Şaşırtıcı görüntüler, eski Hull Genel Mezarlığı'nın dışında bulunan Spring Bank West yolundan geçen bir sürücü tarafından kameraya alındı.
Görüntülerde kadının krem rengi bir rahibe kıyafeti giydiği, bir insan ve köpeğe benzeyen başka bir canlının iskeletiyle dans ettiği görülüyor.
Olaya şahit olan bir kişi ise "Kadın ıssız mezarlıkta duruyordu, bölgeden arabalarıyla geçen insanlara aldırış etmeden iskeletle dans ediyordu. Civardan arabalarıyla geçen insanlar durup izlemeye, olayı kaydetmeye başladı" dedi.
The New European'ın dijital editörü Jono Read, söz konusu haberi, Twitter hesabından "Hull'da sıradan bir gün daha" notuyla paylaştı.
"GÖRÜNTÜLER SANATSAL BİR ÇALIŞMA OLABİLİR"
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; görüntüleri kayda alan ikinci bir kişinin varlığı, görüntülerin bir gösteri veya sanatsal bir çalışmanın parçası olabileceğine yönelik ihtimalleri artırdı.
Öte yandan, görüntülerin cumartesi günü öğlen saat 12'den hemen önce Hull'a giden işlek bir yolda kayda alındığı bildirildi.
Hull Genel Mezarlığı, şehrin en tarihi yerlerinden biri olma ünvanını devam ettirmesine rağmen neredeyse 50 yıldır kullanılmamakta. 1847'de kurulan mezarlık, kapatıldığı 1972 yılına kadar aktif olarak kullanıldı.
1900'lü yılların başında patlak veren kolera salgını nedeniyle binlerce kişinin ölümü mezarlığın dolmasına neden oldu. Mezarlıkta, aralarında 1800'lü yılların önemli isimleri de dahil olmak üzere birçok kişinin mezarı bulunuyor.
İlgili Haberler
- Myanmar'da darbe karşıtı protestolar: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı
- Avrupa'nın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Fransız rahibe Covid'i 'belirti göstermeden' atlattı
- Arjantin'de işitme engelli çocuklara cinsel tacizde bulunan 2 rahibe 45 ve 42 yıl hapis cezası
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- En yaygın semptomlar değişti
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü