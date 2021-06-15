Kamerun Teknik Direktörü Antonio Conceiçao: "Aboubakar ve Billong'u bu haberlere dahil etmiyorum"
Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao, yaptığı açıklamada Aboubakar ve Billong hakkında konuşarak oyuncularını savundu.
Kamerun Teknik Direktörü Antonio Conceiçao, Aboubakar ve Billong hakkında açıklamalarda bulundu.
"BU HABERLERE DAHİL ETMEYİ REDDEDİYORUM"
Conceiçao sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Aboubakar ve Billong çok iyi iki çocuk. Onlar benim oyuncularım ve onları bu haberlere dahi etme girişimlerini asla kabul etmiyorum. Milli takım kadrosunu her zaman ben seçerim. Kriterimiz de her zaman yarışmacı, rekabet ve kalite olmuştur. Bundan sonra da böyle olacak." dedi.
Je désavoue la tentative d'impliquer mes joueurs dans cette affaire. Ce sont deux très bons garçons.— António Conceição (@AntnioConceicao) June 15, 2021
Le sélectionneur choisit les joueurs des Lions Indomptables, le seul critère est le mérite. Ce sera le cas tant que je suis à la tète de cette grande équipe!
NE OLMUŞTU?
1 Mayıs 2021 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısını 5-0'lık skorla tamamlamış, gösterdiği performansla tepki çeken Hatayspor stoperi Billong, müsabakanın ikinci yarısı başlarken oyundan alınmıştı.
beIN Sports Fransa'da yer alan habere göre, söz konusu maçta çok kötü bir performans sergileyen ve takımının yediği 5'inci golden sonra devre arasında oyundan alınan Hataysporlu defans oyuncusu Jean-Claude Billong, tıpkı maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Vincent Aboubakar gibi karşılaşma sonrasında eleştirilere maruz kalmıştı.
Aboubakar'ın Kamerun milli takımına Billong lehine müdahalede bulunduğu, bunun karşısında şampiyonluk için kritik olan 1 Mayıs'taki Beşiktaş-Hatayspor maçında "cömertlik" aldığı iddia edilmişti. Daha sonra Billong, Kamerun Milli Takımı’na seçilmiş, Aboubakar da Beşiktaş’tan ayrılmıştı.
BILLONG'UN AÇIKLAMALARI
"Türkiye'den gelen haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim ve Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. Kesinlikle belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeye bulaşmadım, bulaşmayacağım. "Milli Takım'a davet edilmem, Beşiktaş maçından önce yapılmıştı. Tüm yazışmaların hepsi duruyor. Davet edilme nedenim de Hatayspor'da sergilediğim performanstı. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi savunacağım gibi, bu sürecin Türkiye'deki bağımsız herhangi bir kurum tarafından da kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum"
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