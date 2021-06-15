Billong ve Aboubakar'ın anlaştığı iddiası Fransa basınında gündem oldu!
Hatayspor'lu 27 yaşındaki defans oyuncusu Jean-Claude Billong ve Beşiktaşlı Vincent Aboubakar arasındaki “anlaşma” iddiası tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş Hatayspor karşısında, 7-0’lık bir galibiyet almıştı. Ve bu galibiyetle Galatasaray karşısında averajla şampiyona olmuştu.
Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Billong, ilk yarı sonunda skor 5-0 iken oyundan alınmıştı.
Yayınlanan bilgilere göre, Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki karşılaşma, iki Kamerunlu oyuncu arasındaki pazarlığın merkezinde yer aldı. Şampiyonluk için kritik öneme sahip olan Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında, Aboubakar’ın, “cömertlik” karşılığında , Billong’un lehine Kamerun millî futbol takım ekibine aracılık edeceğine söz verdiği söyleniyor.
Daha sonra Jean-Claude Billong, Kamerun Milli Takımı’na seçilmişti. Vincent Aboubakar da Beşiktaş’tan ayrılmıştı.
Konuyla ilgili Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu’na başvururken, Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan Billong’a sert tepkiler göstermişti.
Billong’un bir yakını, Hatayspor'lu futbolcunun bu süreçte yaşadıklarını Football365 Afrika’ya anlattı.
Hatayspor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Billong'un bir daha Türkiye'ye ayak basmayacağının kesin olduğunu, on gündür ölüm tehditleri aldığını söyledi.
beINSports Fransa da bu haberi sayfasına taşıdı.
ONU GÖNDERİN!
Hatayspor Başkanı Tazearslan olayın ardından “Böyle bir oyuncunun takımımda kalmasını istemiyorum. Sportif direktöre ve antrenöre zaten söyledim: onu gönderin!” ifadelerini kullanmıştı.
Kamerunlu oyuncu hakkında önümüzdeki günlerde soruşturma açıklaması bekleniyor.
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