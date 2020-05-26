Kamilet çamur akıyor.... “Vadimizin kanı durmadı”
Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi’nde HES çalışmaları doğayı tahrip ediyor. Çevre örgütleri bölgeden geçen derenin günlerdir çamur aktığını belirterek, doğa tahribatına son verilmesini istedi. Arhavi Doğa Koruma Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Dereden çamurlu sular akmaya devam ediyor. Öyle bir talan ki, kaç gündür vadimizin kanı durmadı. Suyunu içtiğiniz, ekmeğini yediğiniz memleketinize bunu mu layık gördünüz?” denildi.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Kamilet Vadisi’ndeki MNG holding tarafından yapılan HES inşaatınını yarattığı tahribatı Meclise taşıdı. 1 aydır Kamilet Vadisi’nde HES çalışma sahasında başlayan çamur akıntısının 18 kilometre dere hattı boyunca devam ederek denize ulaştığını belirten Bayraktutan, “Bu cinayetler son bulana kadar Halkımızla verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Doğa harikası Kamilet Vadisindeki bu talana daha ne kadar sessiz kalacaksınız? İlgili yazılı soru önergemizi TBMM Başkanlığına sunduk.Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada da yurttaşlar #kamiletteMNGtalanı etiketiyle doğa tahribatına tepki gösterdi.
Kamilet Vadisi, 1999 yılında, WWF tarafından Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 orman alanı arasındaki bölgelerden biri olarak ilan edildi.
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