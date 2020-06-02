Kamilet’e kıymayın
Artvin Arhavi’de HES yapımına başlayan MNG Holding, çamura boğulan Kamilet Vadisi’nin doğal güzelliğini bozdu.
“Kamilet Vadisi bizim kırmızı çizgimiz” diyen İstanbul Arhavililer Dernek Başkanı Tuncer Torunlar, “Vadimiz dünyaca tanınan bir yer. Bu vadide 1000’in üzerinde bitki çeşitliliği mevcut. Yetişen bitkilerin yüzde 40’ı tıbbi nitelikte. Bunu bilim insanları açıkladı. Sağlık açısından önem taşıyan vadiyi bu yüzden mi katlediyorlar” diye konuştu.
Vadinin devamında yer alan Mençuna Şelalesi’nin turizm açısından büyük önem taşıdığını da vurgulayan Torunlar, “Böyle bir vadide kazanılacak para çok yüksek olsa bile değer mi? Bu memleketine ve doğaya büyük bir düşmanlıktır. Şirket tarafından yapılacak iki HES projesi mahkemece durduruldu” dedi.
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