Kamu banka ve kurumlarının 6 aylık görev zararı 50.3 milyar liraya yükseldi

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verileri ile kamunun 6 aylık görev zararları da netleşti. Görev zararları için öngörülen bütçe başlangıç ödeneği 99.5 milyar liraydı. İlk 6 ayda ise 50.3 milyar lira zararlara gitti.

Görev zararlarında en yüksek pay Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait. Kurumun 6 aylık görev zararı 46 milyar lirayı aştı. İkinci sırada ise aralarında kamu bankalarının da bulunduğu mali kurumlar geliyor.

AKP hükümetinin ekonomiyi dengede tutabilmek için devreye soktuğu kamu bankalarının da aralarında bulunduğu mali kurumların 6 aylık görev zararı ise 3.4 milyar lira. Bakanlığın bütçe gider tablolarına göre görev zararları kapsamında Ziraat Bankası’na 1.9 milyar lira, Halk Bankası’na 1.4 milyar lira aktarıldı.

Eximbank’ın 7.3 milyon lira, “diğer” mali kurumların ise 6 ayda 72.5 milyon lira görev zararı oluştu. Geçen yılın tamamında mali kurumların toplam görev zararı 5.4 milyar lira olmuştu.

TKİ İLK SIRADA

Kamu teşebbüslerinin zararı toplamda 850.5 milyon lira. Tarım ve Kredi Kooperatifleri’ne 6.5 milyon lira verildi. Zararlarının büyük bölümü ise 844 milyon lira aktarılan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait. Kuruma, ocakta 94 milyon lira, diğer aylarda da 150’şer milyon lira aktarıldı.

YILLIK HEDEFİN TUTMASI ZOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın tamamı için bütçeye başlangıç ödeneği olarak 78.8 milyar lira görev zararı koymuştu. Yılsonunda gerçekleşen toplam görev zararı ise 90.4 milyar lira olmuştu.

Bu yıl için bütçede görev zararları için daha fazla (99.5 milyar lira) ödenek öngörüldü. Ancak yılın ilk altı ayıyla ilgili gerçekleşmelere bakıldığında görev zararlarında da hedefi tutturmanın zor olduğu görülüyor.