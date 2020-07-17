Kamu bankalarında kritik açık
Bankaların son dönemdeki yoğun döviz satışları alabilecekleri en yüksek döviz açık pozisyonu sınırını test ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 10 Temmuz itibarıyla 9.74 milyar doları buldu.
Kamu mevduat bankalarının yasal özkaynakları ise aynı dönem itibariyle 32.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve buna göre sermayelerinin yüzde 30'una denk gelen net döviz açığı yüzde 20'lik yasal sınırın üzerinde. Yılda sadece altı kez aşılmasına müsaade ediliyor.
BloombergHT'de yer alan habere göre, Türk bankaları bu yükümlülükleri genellikle swaplar ve opsiyon sözleşmeleriyle dolar ve euro alarak hedge ederler. Ancak siyasi yönetimin kur istikrarına verdiği önem dikkate alındığında yönelim döviz talebinin piyasadan uzak tutulması ve bunun yerine gerginliğin bir kısmının banka bilançolarına aktarılması şeklinde oldu.
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