Kamu çalışanlarının sendikalaşma oranında düşüş

04 Eylül 2020 Cuma, 12:19

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda örgütlü sendikaların üye sayılarını yayımladı. Kamudaki toplam 2 milyon 633 bin 931 personelden 1 milyon 723 bin 623’ü sendikalara üye ve kamudaki sendikalaşma oranı yüzde 65, 44. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyon 549 bin 94 kamu çalışanından 1 milyon 702 bin 644’ü sendikaya üyeydi ve sendikalaşma oranı yüzde 66,79’du.





Memur konfederasyonlarının üye sayılarında da değişim yaşandı. 2019 yılında 1 milyon 19 bin 853 üyesi olan Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Memur-Sen) 2020 yılında üye sayısı 1 milyon 13 bin 920’ne düştü. 413 bin 339 üyesi bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türkiye Kamu-Sen) 2020 yılında üye sayısı artarak, 426 bin 100’e yükseldi.

137 bin 606 üyesi bulunan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) üye sayısı da 364 kişi azalarak, 137 bin 242’ye indi. 67 bin 273 üyesi olan Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu’nun (Birleşik Kamu-İş) ise üye sayısını 69 bin 794’e çıkardı.

EĞİTİM BİR-SEN GEÇEN YILA GÖRE AZALIŞ YAŞADI

Eğitimdeki sendikalı kamu çalışanları arasında en fazla üye Memur-Sen’e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) ancak sendikanın geçen yıla göre üye kaybı yaşadığı anlaşılıyor. 2019 yılında 433 bin 787 üyesi olan Eğitim Bir-Sen’in üye sayısı 2020 yılında 428 bin 571’e indi. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim- Sen) üye sayısını arttırdı; 2019 yılında 207 bin 256 olan üye sayısı 2020 yılında 213 bin 496’ya çıktı.

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üye kaybı yaşadı; 2019 yılında 77 bin 818 olan üye sayısı 74 bin 785’e indi. Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim- İş) üye sayısını arttırdı, 2019 yılında 49 bin 882 olan üye sayısı 51 bin 574’e yükseldi.

SES’İN ÜYESİ AZALDI

Memur- Sen’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda üyelerin yüzde 40,6’sına sahip. Sendikanın 2019 yılında 251 bin 572 üyesi bulunuyordu, bu sayı 2020 yılında 253 bin 520’ye yükseldi. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık –Sen), 97 bin 194 olan üye sayısını 2020 yılında 99 bin 905’e çıkardı. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’in (SES) 2019 yılında üye sayısı 20 bin 374’tü ve bu sayısı 2020 yılında 19 bin 996’ya indi.



